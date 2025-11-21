GİAD'dan verilen bilgiye göre, GİAD'dan bir heyet 18-19 Kasım'da Brüksel'de temaslarda bulundu ve Avrupa Genç Girişimciler 2025 Konferansı (EYEC 2025'e) gözlemci olarak katıldı.

Başkan Yusuf Tekinay liderliğindeki heyet, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi’nde görev yapan Giulia Bertezzolo ile de görüştü. Bu görüşmede Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan iş insanlarının Güney Kıbrıs’ta şirket kurma ve banka hesabı açma süreçlerinde yaşadığı güçlükler aktarıldı, taraflar, bu konunun detaylı şekilde ele alınması için Kıbrıs’ta yeniden görüşme konusunda mutabakata vardı.

Avrupa girişimcilik ekosisteminin en etkili buluşma noktalarından biri olarak tanımlanan EYEC 2025'e, Avrupa’nın önde gelen iş dünyası temsilcileri, politika yapıcılar ve girişimcilik liderlerinin katıldığı, Konferansta yeni nesil iş modelleri, yeşil dönüşüm, dijital inovasyon ve kıtanın ekonomik geleceğini belirleyen trendlerin ele alındığı kaydedildi. Almanya, Arjantin, Çin, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkeden girişimcilerle temaslar kurulan konferansta ekosistemler arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Heyet, KKTC Brüksel Temsilcisi Gizem Alpman'la da bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinin AB nezdindeki rolü ve iş birliği potansiyeli değerlendirildi,

Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yla da gerçekleştirilen görüşmede, KKTC–AB ilişkileri ele alındı, geleceğe yönelik beklentiler ve öneriler paylaşıldı.

Heyet, TÜSİAD Belçika Temsilciliği tarafından düzenlenen networking etkinliğine de katıldı.

GİAD'dan yapılan değerlendirmede, “Avrupa genelinde girişimcilik alanındaki önyargıların diyalogla kırılabileceği ve doğru temaslarla yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkabileceği” belirtildi.