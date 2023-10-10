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Yerli ürünlerde 26 numuneden 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Orc Foods Ltd. ve İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait şeftalilerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmaların isteği üzerine imha edilecek.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 75 numuneden 73 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunduğu bildirildi.

Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

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