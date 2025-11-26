KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Oymen, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri, kimyasal maddelerin gıdalara karışması ve ölümle sonuçlanan vakaların, gıda güvenliğinin kritik rolünü gösterdiğini kaydetti.

Türkiye’de bir kişinin kahvesine “kostik” madde karıştırılması ve kamuoyuna yansıyan diğer zehirlenme olaylarının toplumda "endişe yarattığını" ifade eden Oymen, KKTC’de de geçmişte benzer acı olaylar yaşandığını; bir otelde içme suyu şişesine konulan temizlik malzemesi sonucu bir turistin hayatını kaybetmesi, hastanede yeni doğan bebeklere su yerine saf alkol verilmesini örnek gösterdi.

Gıda güvenliği süreçlerindeki en küçük ihmalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Oymen, bu olayları, “kaza” değil, sistemdeki uzman eksikliğinin, yetersiz denetimlerin ve gıda mühendislerinin sahadan uzak tutulmasının göstergesi olarak değerlendirdi.

Sorunun özünün; denetim mekanizmalarının yetersizliği olduğunu belirten Oymen, gıda güvenliğini sağlamak için uzman ve düzenli denetimlere ihtiyaç olduğunu, bu yüzden toplum sağlığını korumak için gıda mühendisi istihdamı yanında bilim temelli, uzman destekli ve sürdürülebilir bir denetim sisteminin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu kaydetti.