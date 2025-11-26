BAMBU İSKELETLER YANGINI HIZLANDIRDI

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan gökdelende bulunan 31 katlı yaklaşık 1900 dairenin bulunduğu gökdlende yerel saate göre 14.51'de yangın çıktı. İtfaiye dairesi tarafından alarm seviyesi saat 15:34'te 5 kademeli alarm sisteminde en yükseğe yakın alarm seviyesi olan 4 numaralı alarma yükseltildi. Binanın dış cephesinin yenilenmesi amacıyla bınanın dışına kurulan bambu iskeleler nedeniyle yangının hızla yayıldığı aktarıldı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

YANAN BİNADA MAHSUR KALANLAR VAR

Mahsur kalanlara dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun bir bölümünün tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka yerlere yönlendirildiğini bildirdi.