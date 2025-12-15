KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası, şap hastalığı döneminde gıda güvenliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan şap hastalığına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, hayvansal gıdaların güvenli üretimi ve tüketimi konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Şaplı veya hastalıklı hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin gıda güvenliği açısından tüketime uygun olmadığı vurgulandı.

Hayvansal gıdaların güvenli kabul edilebilmesi için öncelikle hayvanların sağlıklı olması ve veteriner kontrolünden geçmiş olmasının temel koşul olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kesimlerin onaylı mezbahalarda yapılması, ürünlerin kayıtlı ve denetlenen işletmelerde işlenmesi ve uygun ısıl işlem uygulanarak tüketiciye sunulması gerektiği kaydedildi.

Gıda Mühendisleri Odası, halkın bu süreçte dikkat etmesi gereken hususları da paylaştı. Buna göre, et ve et ürünlerinin yalnızca kayıtlı ve denetlenen işletmelerden temin edilmesi, kaynağı belirsiz ve kayıt dışı etlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. Etlerin çiğ ya da az pişmiş tüketilmemesi, et ve et ürünlerinin iç sıcaklığının en az 72 dereceye ulaşacak şekilde iyice pişirilmesi gerektiği belirtildi.

Süt ve süt ürünleri konusunda ise çiğ süt tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Çiğ sütün ev ortamında yoğurt, peynir veya tatlı gibi gıda üretiminde kullanılmasından kaçınılması gerektiği ifade edilirken, süt ve süt ürünlerinin pastörize veya UHT işlem görmüş olarak tercih edilmesi, pastörize edilmemiş sütten yapılan ürünlerden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Hijyen ve saklama koşullarına da dikkat çekilen açıklamada, hayvansal gıdaların soğuk zinciri korunarak muhafaza edilmesi, çiğ ve pişmiş ürünlerin ayrı kaplarda saklanması gerektiği kaydedildi.

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası açıklamasında, hayvansal gıdaların üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında hijyen, izlenebilirlik ve uygun ısıl işlem kurallarının eksiksiz uygulanmasının önemine vurgu yapılarak, tüketici sağlığının korunmasına yönelik bilimsel denetim yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.