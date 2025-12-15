-Özel Haber-

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Kofalı, ülkede yaşanan taşkınların “doğal değil, ihmaller zincirinin sonucu” olduğunu vurguladı. Bilimsel verilerle desteklediği değerlendirmelerinde, yaşananların tesadüf değil uzun süredir öngörülen bir çöküşün işareti olduğunu belirterek, bereket yağmurlarının felaket yağmurlarına döndüğünü kaydetti, “ülke su yönetimi, şehir planlaması ve çevre politikalarında ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

“3 gün içinde 15 milyon metreküp su Gazimağusa’ya yollandı”

Kofalı, ülkedeki barajlarda kapak sistemi değil, savak sistemi olduğunu son yağan etkili yağışlardan elde edilen suyun savak sisteminden kaçtığını ve hastaneden geçen dereye gittiğini söyledi.

“Gönyeli Barajından ilk taşma anında saniyede 30 metreküp su aktı” diyen Kofalı, “3 gün içinde 15 milyon metreküp su Gazimağusa’ya yollandı. İnsan aklı bunu gerektirmez, nimeti korumayı gerektirir. Bereket yağmurlarını felaket yağmurlarına dönüştürüyoruz. Akarlar dere yatakları yok sayıldı, betonlaştırıldı” ifadelerini kullandı.

“Dut Deresi bölgesi baraja ihtiyaç duyuyor”

Dere yataklarının bize ait olmadığını vurgulayan Kofalı, belediyelerin de bu konuda öksüz bırakıldığını söyledi, dut deresi bölgesinin bir baraja ihtiyaç duyduğunu vuerguladı.

Kofalı, şöyle devam etti:

“Üzülerek söylerim ki 2010 yılında bu uyarıları yaptığımızda, Dut Deresi bölgesi baraja ihtiyaç duyuyor dediğimizde, bunlar yapılmadı, şimdi aynı yanlışı yapan insanlar veya aynı hatayı yapan insanlar artık suç işliyor"

Kofalı, 1967 yılını hatırlatarak, bu dönemde insanların Birleşmiş Milletler'e ait helikopterler aracılığıyla kurtarıldığını ifade etti.

“Gönyeli Barajı 60 yıl boyunca temizlenmedi”

Gönyeli Barajı'nı "tepsiye" benzeten Kofalı, barajın genişliğinin 82, yüksekliğinin ise 12 metre olduğunu hatırlatarak, geçtiğimiz gün yerinde yaptığı incelemelerde barajın ancak 3 metre yükseklikte su tutabildiğini ifade etti. Kofalı, Gönyeli Barajı’nın 60 yıldır temizlenmediğine de vurgu yaparak, "barajın 1 metre altında balçık olduğu doğrudur, ama burada niyet önemlidir dere yataklarını dolduran, iskana açan biz, taşkın sınırını kabul etmeyen biz" ifadelerini kullandı.

Dere yataklarının tehlike mesafesinden daha yakına konut yapılmasını eleştiren Kofalı, İngiltere'nin dere yataklarına 30-40 metre mesafe bırakma anlayışını hatırlattı.

“Dere yatağı temizlenmez, ot ile uğraşılmaz ot toprağı tutuyor gelen su yoksa sizi toprakla boğar” diyen Kofalı, “Bunun yanında dere kamıcının görevi erozyonu önlemek, biz ise bu dereleri tıraş ettik” diye konuştu.

“Bu fragmandı, esas filmi geliyor”

Son yaşanan seli bir “fragman” olarak nitelendiren Kofalı, daha büyük tehlikelerin kapıda olduğu uyarısında bulundu:

“1967’de büyük bir sel felaketi yaşadık. O zaman Gönyeli Barajı tertemizdi. Bugün ise her yer beton. Tarım arazileri binalara harcanıyor. Ülke inşaat sektörünün baskısı altında. Akarımızı da deremizi de yok saydılar. Esas tehlike budur.”

“İnşallah Godzilla bize gelmez”

Kofalı ayrıca, Bulgaristan üzerinde oluşan ve uzmanlar tarafından “Godzilla” adı verilen yeni hava kütlesine dikkat çekerek, üst atmosferin hızla soğuduğunu ifade etti.

Kofalı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bulgaristan üzerinde yeni bir hava kütlesi oluşumu var, uzmanlar adını Godzilla koydu. Üst atmosfer hızla soğuyor. İlk etapta bize gelmeden önce dağılacağı yerler var. Ama dünya alarm veriyor. Aslında dünya kendini tamir etmeye çalışıyor. Tek diyeceğim inşallah godzilla bize gelmez.”