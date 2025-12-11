Ülkede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi sonrasında Gıda Mühendisleri Odası, halk sağlığı açısından görünmeyen tehlikelere dikkat çekti. Oda, sel sularının kanalizasyon, atık ve kimyasal maddelerle karışması nedeniyle gıdalarda “ciddi mikrobiyolojik ve/veya kimyasal kirlenme” riski bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Sel veya kirli suyla temas eden ambalajlı dahil hiçbir gıda güvenli değildir ve kesinlikle tüketilmemelidir” denilerek vatandaşlar uyarıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle uzun süre soğukta muhafaza edilemeyen et, süt ürünleri ve hazır gıdaların da imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Şebeke suyunda oluşabilecek risklere dikkat çekilen açıklamada, “Sel sonrası şebeke suyunda hem mikrobiyolojik hem de kimyasal kirlenme riski bulunduğundan, ambalajlı su tüketimi özellikle önemlidir” ifadesi yer aldı.

Oda, selden etkilenen işletmelerin üretime başlamadan önce hijyen ve altyapı kontrollerini teknik uzmanlıkla yürütmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, vatandaşlara ve işletmelere “ücretsiz teknik danışmanlık” sağlanacağı da duyuruldu.

Gıda Mühendisleri Odası, belediyeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sahada görev almak üzere gönüllü gıda mühendislerinden oluşacak bir destek ekibi oluşturmaya hazır olduğunu bildirerek, dayanışma çağrısı yaptı.

Odanın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ciddi bir sel felaketi yaşamaktadır. Birçok bölgedeki konutlar, iş yerleri ve altyapı zarar görmüş; vatandaşlarımız zor koşullarla karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan felakette mağdur olan tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

Sel yalnızca fiziksel tahribata yol açmakla kalmayıp; içme suyu hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Kanalizasyon, atık ve kimyasal maddelerle karışan sel sularının gıdalarla temas etmesi durumunda ciddi mikrobiyolojik ve/veya kimyasal kirlenmeler meydana gelebilir. Bu nedenle halkımızın dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.

Bu çerçevede kamuoyuna hatırlatmak isteriz ki:

Sel veya kirli suyla temas eden ambalajlı dahil hiçbir gıda güvenli değildir ve kesinlikle tüketilmemelidir.

Elektrik kesintileri nedeniyle uzun süre soğukta muhafaza edilemeyen et, süt ürünleri, hazır yemek ve benzeri gıdalar imha edilmelidir.

Sel sonrası şebeke suyunda hem mikrobiyolojik hem de kimyasal kirlenme riski bulunduğundan, ambalajlı su tüketimi özellikle önemlidir.Selden etkilenen işletmelerde üretim ve satışa başlanmadan önce hijyen ve altyapı kontrolü yapılmalı; bu süreç mutlaka teknik uzmanlıkla yürütülmelidir.

Gıda Mühendisleri Odası olarak, selden etkilenen vatandaşlara ve işletmelere ücretsiz teknik danışmanlık sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Evinde su baskını yaşayan yurttaşlarımızın hangi gıdaların güvenli olup olmadığına ilişkin sorularına yanıt vermek; işletmelerin hijyen kontrollerine destek olmak; gıda güvenliği konusunda bilimsel rehberlik sunmak Odamızın sorumluluğudur. Ayrıca belediyeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sahada görev almak üzere gönüllü gıda mühendislerinden oluşan bir destek ekibi oluşturmaya da hazırız.

Bu zor günlerde en büyük gücümüz dayanışmadır. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunar, toplum sağlığını korumak adına üzerimize düşen her türlü teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."