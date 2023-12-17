TÜRKONFED Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olup, altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 331 üye dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket bulundurmaktadır.

GİKAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; TÜRKONFED’de üye olmakla GİKAD'ın, daha da güçleneceğine, toplum yararına değer katacak projeler üreteceğine ve üyelerine de zengin bir network ağı sağlayacağına dikkat çekildi. GİKAD’ın TÜRKONFED’e katılımı, TC Lefkoşa Büyüekçisi Metin Feyzioğlu’nun nezdinde TÜRKONFED rozeti takılmasıyla gerçekleşti.

Öte yandan GİKAD'ın açıklamasında; 17 Kasım 2014 tarihinde açılan Brüksel temsilciliği ile TÜRKONFED International'ın Almanya, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küresel ölçekte büyümeye devam etiğine de yer verdi.

