Girne Acapulco Resort Otel’de yer alan yarın da devam edecek etkinliğe, bu yıl Arap Emirlikleri, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler dahil farklı ülkelerden 250 girişimci katılıyor.

Kavuklu

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk’ün, “Kadınları geride bırakan toplum geri kalmaya mahkumdur” sözüyle hareket ederek, kadınları geliştirmek ve güçlendirmek için mücadele verdiklerini kaydetti.

Zirveye bu yıl, Türkiye, Türk Devletleri, Kosova, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs’tan girişimcilerin katıldığını ifade eden Kavuklu, zirvede, “Toplumsal, Dijital ve Yeşil Dönüşümün” yani üçüz dönüşümün konuşulacağını belirtti.

Kavuklu, çocuk cinayetlerinin, kadına şiddetin, soykırımların, savaşların, ekonomik sıkıntıların, açlık, seller, yangınlar, kıtlık, gıda israfı, sosyal medya bağımlılığının sürdüğü, küresel ısınma, kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde güç ve tecrübeleri birleştirerek, üçüz dönüşümü hayata geçirmenin tam zamanı olduğunu vurguladı.

Bezircioğlu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Esra Bezircioğlu ise, GİKAD’ı başarılı projelerinden dolayı kutlayarak, 22’nci yılını tamamlayan KAGİDER’in, sürdürülebilirlik raporunu yayınladığını ve derneğin çalışmalarıyla Türkiye’de üçüz dönüşüme önemli kaktılar sağladığını ifade etti.

Kaya

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel İnal Kaya da, dünyada dönüşümünün başarıyla sonuçlanmasında, kadın varlığının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, GARANTİ BBVA’nın 2006 yılından bugüne, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı programlar hakkında bilgi verdi.

Eroğlu

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Oya Eroğlu da, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinde yer alan kadın erkek eşitliğinin, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın itici gücü olduğunu belirterek, küresel dünyada kadının her alanda yükselmesi için merkezi yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açık

Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık da, kadının toplumdaki yeri ve statüsünün özlenenin çok gerisinde kaldığını ifade ederek, kadın-erkek arasındaki cinsiyet ve fırsat eşitsizliğinin, dünyada süregelen bir sorun olduğunu söyledi.

2024 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre, dünyada tam eşitliğin sağlanması için 134 yıla ihtiyaç olduğunu belirten Açık, TÜRKONFED ve İDK’nın üçüz dönüşüm ve kadını geliştirmeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kocaoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu Genel Başkan Yardımcısı, Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi Serap Kılıç Kocaoğlu da, kurul olarak, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamda güçlenmesi, siyasette karar alma ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer alması için çeşitli projelerle kadınlara destek verdiklerini ifade etti.

Kocaoğlu, kadınların, cinayetler, istismar, ötekileşmeyle değil, başarılarıyla, önder duruşlarıyla gündemde yer aldıkları günleri görmek istediklerini söyledi.

Erdem

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı ve Habitat Danışma Kurulu Üyesi, GEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, FCEM İcra Kurulu Üyesi Emine Erdem de, büyük hızla ilerleyen üçüz dönüşümün dünyanın geleceğini şekillendireceğine vurgu yaparak, zirvede kadınların bu sürece etkilerinin konuşulacağını belirtti.

Kadınların yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümde güçlenmesinin dünyaya katkıları hakkında rakamlarla bilgi veren Emine Erdem, bir kadın güçlendiğinde ailelerin, mahallelerin, şehirlerin, ülkelerin ve dünyanın güçleneceğini vurguladı.

Işıkgece

TC önceki dönem Tarım Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de, kırsalda kadının destelenmesinin önemini belirterek, kırsalda kadının kazanmasının, tarımın ve ülkenin kazanması anlamı taşıdığını kaydetti.

İklim değişikliği, küresel ısınma nedeniyle gıda krizinin gündemde olduğunu anımsatan Işıkgece, gıda konusunda başarının kırsaldaki gelişme ve kadının etkin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Sekmen

AKP eski milletvekili, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Başkanı, Halkbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Belma Sekmen de, ülkede sosyal ekonomik gelişmede başarı kazanabilmenin, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden oluşan üç mekanizmanın bir arada çalışmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Serim

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in eşi Sevim Çağla Serim de, tüketimi pekiştiren, maddeci anlayışın yeryüzüne ve insanlığa zarar verdiğini; savaşlar, çocuk ölümleri, açlığın devam ettiğini dile getirerek, tüm bu felaketlere karşı dünya çapında bir uyanış yaşanmasının sevindirici olduğunu belirtti. Serim, zirvede ele alınacak “Yeşil Dönüşüm” ve “Dijital Dönüşümün” de bu uyanışın simgeleri olduğunu kaydetti.

Türkiye’de mevcut tehditlerin bertaraf edilmesi için kurum ve kuruluşların birçok çalışma yürüttüğünü belirten Serim, “Yeşil Dönüşüm” konusunda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Hareketi”, “Küresel İyi Niyet Beyanı”, “Ulusal Su Verimliliği”, “Mirasımız Yerel Tohum” projesi gibi çalışmaları aktardı.

İklim kriziyle mücadelenin ülke sınırlarını aşan, siyaset üstü bir mesele olduğunu söyleyen Serim, Türkiye ve KKTC arasında çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması, atık yönetimi ve dönüşümü ile sağlıklı ve çağdaş kentleşme konularında bilgi, deneyim, teknoloji paylaşımı ve iş birliğinin arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

Dijital çağın bu sorunlarla mücadelede eşsiz imkanlar sunduğunu, eğitimden sanayiye, sağlıktan tarıma her alanda kullanımı yaygınlaşan dijital araç ve olanaklar sayesinde bilginin önemli bir kaynak ve araç haline geldiğini dile getiren Serim, teknolojideki gelişmelerin girişimciliği de etkilediğini belirtti.

Girişimcilerin hizmet ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını dijitalleştirmelerinin, çağı ve çağın sunduğu fırsatları yakalamak bakımından büyük önem taşıdığını kaydeden Serim, dijital girişimcilikte kadınların birçok başarı hikayesi olduğunu da anımsattı.

Kadınların, araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında yer almaları, geleceği şekillendiren projelere imza atmaları ve gelecek nesillere ilham vermelerinin önemine vurgu yapan Serim, dijital çağın olumsuz etkileri konusunda farkındalık ve sosyal bilincin geliştirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Kıbrıslı Türk kadınların, tarih boyunca gerek kimliklerini ve geleneklerini korumak gerekse bugün devletin ve toplumun çeşitli kademelerinde görev alarak, çalışma ve sosyal hayatta sergiledikleri öncü rolü hayranlıkla gözlemlediğini ifade eden Serim, GİKAD’ı etkinlikten dolayı kutlayarak, kadınlar ve gençler tarafından geliştirilecek projelere ve gayretlere katkı sağlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de etkinlikte konuşma yaptı. Öztürkler, GİKAD’ın kuruluşundan bugüne İçim Kavuklu başkanlığında çok önemli projelere imza attığına değinerek, yapılan çalışmalarla kadının girişimciliğinin ve rolünün ortaya konduğunu söyledi.

KKTC’nin 41’inci yılını kutladıklarını anımsatan Öztürkler, ülkenin kadınları, sivil toplum örgütleri ve anavatanı ile birlikte Cumhuriyete sahip çıkarak daha güzel yarınlara yürüyeceğine inanç belirtti.

İklim krizinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Ziya Öztürkler, gelecek yıllarda bu krizin daha da büyüme tehlikesi olduğunu söyledi ve bu konuda farkındalık yaratmanın önemini vurguladı.

Diğer bir konu olan dijital dönüşüm noktasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde önemli adımlar atıldığını söyleyen Öztürkler, dönemin Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı, bugünün Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in de konuyla ilgili çok önemli bir mesai harcadığını belirtti.

Zirvede dijital dönüşüm ve e-devlet konusunda ortaya çıkacak fikirlerin değerli olacağını dile getiren Öztürkler, bilgiye erişim konusunda yaşanan zaman kaybının ortadan kalkması için atılacak adımların destekçisi olacaklarını söyledi.

Ziya Öztürkler, zirvenin başarılı geçmesini temenni ederek, başarılar diledi.

Zirvede, “Birlikte Yürüyüp, Birlikte Güçlendiklerimiz” sunumunun ardından “Yeşil Dönüşüm”, “Toplumsal Dönüşüm”, “Dijital Dönüşüm” ve “Sanatta Dönüşüm” başlıklı dört ayrı panel yer aldı. Zirve kapsamında yarın da, “Sivil Toplumun Üçüz Dönüşümünde İyi Örnek Sunumları” yer alacak. Zirve yarın akşam Derya Uluğ konseri ile tamamlanacak.