Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Mert Dilsel yönetimindeki HS 306 plakalı kamyonet araçta yangın çıktı.

Açıklamada, “Yanan araç seyir halinde olduğu sırada, konu araçta meydana gelen yangın sonucu, aracın arkasında bulunan 45 metrelik havuz hortumu, 100 adet havuz lambası, 5 adet havuz merdiveni, 100 adet havuz basma nozulu tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı aracın arka cam lastiği ile kasa demirlerinin boyası ise zarar görmüştür” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.