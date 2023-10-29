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James William Clark’ın (E-78) yönetimindeki GR 043 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, banket içerisindeki çelik bariyere çarptıktan sonra su kanalını geçerek tarla içerisinde durduğu kaza sonucu yaralanan yolcular Chole Rose Sylvia Cook (K-18), Kardelen Sarıtaş (K-16) ve Sıla Gutan (K-18) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeleri ardından taburcu olurken, araç sürücüsü James William Clark Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

Dünya Müslüman dini liderleri "Filistin ve Gazze" konulu konferansta bir araya geldi

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