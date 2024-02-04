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Kaza sonucu araçtaki yolcu Kevser DERE (K-21), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden 33 BER 35 plaklı araç, yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına da çarptıktan sonra sağ kısmı üzerine devrilerek durdu.

Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, çevre yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, Habibe ALKIŞ (K-20) 130 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 33 BER 35 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ dönel kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağın bordür taşlarına çarptı.

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