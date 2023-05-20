Trafik Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Girne-Alsancak bölünmüş ana yolu üzerinde yapımı tamamlanan sinyalize kavşakların (trafik ışıkları) bugün saat 16.00’da devreye girdiği bildirildi.
Açıklamada, Alsancak mevkiinde bulunan Merit Royal Otel ve Mare Monte Plajı kavşaklarında sinyalize kavşak düzenlemesi, marketler bölgesinde ise sinyalize yaya geçidi düzenlemesi yapıldığı aktarıldı.
Söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik sinyalizasyon sistemlerine (trafik ışıklarına) uymaları rica edildi.