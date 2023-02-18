KKTC’nin en önemli turizm noktalarından biri olan ve şu anda restorasyon çalışmaları devam eden Girne Antik Liman’da deniz seviyesi çekildi…

Birçok vatandaşlar, Antik Liman’ın yanındaki denizin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Deniz seviyesindeki çekilmeyi fotoğraflayan vatandaşlar, meydana gelen çevre olayının neden kaynaklandığıyla ilgili açıklama yapılmasını bekliyor.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Dairesi’nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.