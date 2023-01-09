Girne Belediyesi’nin yeni başkanı Murat Şenkul, sokak aydınlatmalarının düzeltildiği bir caddenin fotoğrafını paylaşarak, “Kentimiz ışıl ışık olacak” dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, çevre yolu üzerindeki sorunun ise bir kaza sonucu oluştuğunu belirterek, “Muhtemelen hafta sonuna kadar onu da KIB-TEK ile birlikte Karayollarını beklemeden çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

“Alttaki fotoğraflarda dün akşam ve bu akşam arasında Girne Belediyesinin yaptığı çalışmanın sonucunu görebilirsiniz.

Evet halen karanlık çok fazla cadde ve sokak var ama tümünü ışıl ışıl yapacağız.

Çevre yolu üzerindeki sorun ise bir kaza sonucu oluştu ve muhtemelen hafta sonuna kadar onu da KIB-TEK ile birlikte Karayollarını beklemeden çözeceğiz.

Kentimiz ışıl ışıl olacak çünkü biz birlikte Girne’yiz.”