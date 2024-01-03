Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden hükümete açık bir çağrı yaparak, 27 Aralık tarihinde gecikme zamlarına yönelik alınan karara tepki gösterdi.

Kararın ekonominin çarklarını zorlayıcı ve ödeme oranını ciddi şekilde düşürecek bir karar olduğuna dikkat çeken Başkan Şenkul, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şenkul, "Aksi takdirde hem merkezi hem de yerel yönetimlerde, beklenen tahsilat artışı ve/veya finans maliyeti azalması olmayacağı gibi tam aksine tahsilat oranı düşecek ve maksimum 1 sene içinde faiz affı çıkarılmak zorunda kalınacaktır" dedi.

Şenkul, "Devlet alacaklarına karşılık yüzde 44 yıllık faiz uygulayamaz vatandaşa, ters teper, yapmayın…" ifadelerini kullandı.