Girne Belediyesi'nin trafik projesi kapsamında dinamik kavşağa (akıllı sinyalizasyon) dönüştürülen Hirondel Çemberi’n (Belediye binası önü) yeni adının ‘Rauf Raif Denktaş Meydanı' olması kararlaştırıldı.

Akıllı sinyalizasyonların yer aldığı alan ile ilgili isim kararını sosyal medya hesabından açıklayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, meydanın isminin ‘Rauf Raif Denktaş Meydanı’ olacağını ifade etti.

Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

“Saat 09.45 Bellapais ışıklarından yakın zamanda ismi

*Rauf Raif Denktaş* olacak Meydanına geliş sürem.

Biz birlikte Girne’yiz derken ne kadar samimi olduğumuzu herkes yaşayarak görecek.

2 yıldız arası bu paylaşımın ana mesajıdır, trafik ise tali mesaj.

UBP Girne ilçe yöneticileri bu ‘bize’ siz de dahilsiniz😁”