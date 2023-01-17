Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün toplanan Trafik Komisyonunda bir dizi karar ürettiklerini açıkladı.

Şenkul, kararların detaylarının yarın Girne Belediyesi’nin resmi sayfası üzerinden duyuracaklarını aktararak, özellikle sürekli sorulan 2 konu hakkında özel bir bilgi paylaşımı yaptı.

Şenkul, “Uğur Mumcu Caddesi’nden, Kubbeli Çeşme Sokak (Oscar Hotel) yönüne doğudan gelen araçların dönmesini sağlayacak değişikliğin 1 ay boyunca denenmesi ve gelişmelerin gözlenmesi kararı üretilmiştir. Gerekli çalışmaları takiben 23 Ocak Pazartesi günü düzenlemenin hayata geçmesi öngörülmüştür” dedi.

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“Kent içindeki yaya geçitlerinin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alınmıştır” ifadelerini kullanan Şenkul, şöyle devam etti:

“Bu şekilde hız azaltılması ve yaya güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu karara ek olarak yaya geçitlerinin aydınlatılması için güneş enerjili trafik armatürleri alınması da kararlaştırılmıştır.”