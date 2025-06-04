Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Şenkul, “Şehir içi trafiğini az da olsa hafifletebilmek, kentimize gelen turistlerin anı biriktirip iyi vakit geçirmesine yardımcı olabilmek, kent halkına da yeniden bisiklet sürmeyi hatırlatmak amacıyla açtığımız Elektrikli Bisiklet ihalesi 37 milyon Türk Lirası gibi önemli bir yatırım rakamı ve yüzde 11 belediye ciro payı ile dün sonuçlanmıştır” dedi.

Şenkul, “Halihazırda Türkiye’de bu işi birçok şehirde yürüten ve konuya hakim teknik bilgilerinin yanında ihale komisyonu üyelerinin sorduğu soruları eksiksiz ve aklımızda hiçbir soru bırakmayacak şekilde yanıtlayan TAZI MOBILITY TEKNOLOJİ LTD. kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Türkiye’de 30’dan fazla şehirde 5 milyondan fazla kullanıcı kitlesine ulaşan ve alanında öncü bir firmanın Girne özelinde ülkemizde bu yatırıma karar vermiş olmasını önemli buluyorum ve Girne’den sonra diğer kentlerimizde de bu yönde girişimler başlayacağını düşünüyorum.

Belediyemizin ciro paylaşımından elde edeceği gelirin tümünü hem kentimizin batısında hem de doğusunda sahil yürüyüş ve bisiklet yolları için kullanacağımızın da bilinmesini istiyoruz.”