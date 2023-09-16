Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Hopurcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Hopurcuoğlu, 15 Eylül 2023 tarihinde saat 03.50 raddelerinde Değirmenlik-Girne Dağyolu anayolu 1-2 kilometreleri arasında yönetimindeki ZPC 441 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyreden Türkiye'de sakin Ural EREL seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan 14. Zırhlı Tugay önlerine geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten süratli ve dikkatsiz bir şekilde gelen Girne'de sakin zanlı D.Y yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çarpma sonucu kontrolsüzce savrulan ZPC 441 plakalı araç gidiş yönüne göre yine sol şerit içerisinde, US 031 plakalı araç ise gidiş yönüne göre yolun sol kısmında bulunan toprak banket içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu ZPC 441 plakalı salon araç sürücüsü Urel EREL, aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin EREL ve US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Amos Wilson ve Zeynep Girgin yaralanarak kaza yerine gelen 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldıklarını belirtti.

Polis memuru Ural EREL’in Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip geçirmiş olduğu ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, Ural Erel'in hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle zanlının işlediği suçun nevinin değişme ihtimali olduğunu, gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği kaza yerinde bulunan kamera görüntülerinin alınması ve incelenmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

