Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

24.06.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Girne - Degirmenlik Anayolu 8-9 km'leri arasında Habib DEMİR yönetimindeki EN 474 plakalı salon aracı ile Arapköy istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan demir bariyerlere aracının sol yan kısmı ile carptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Değirmenlik istikametine doğru seyretmekte olan KHAM JAVAİD yönetimindeki SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EN 474 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan DEVECİ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.