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18.07.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ali RAZA (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ALİ RAZA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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