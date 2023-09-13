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Long Beach hariç İskele bölgesinde ise 09.00-12.00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti yapılacak. Kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

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Zümrütköy'de kahvehaneler bölgesi ve benzinlik civarına 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 3 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacak.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Girne'de yapılacak 3 buçuk saatlik kesinti, 9.30-13.00 saatleri arasında oteller bölgesinin güney kısmında olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne, Güzelyurt ve İskele’nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

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