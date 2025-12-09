Girne Kaymakamı Revin Gürler, yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydederek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gürler, yazılı bir açıklama yaparak bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi. Girne bölgesinin, Meteoroloji Dairesi’nin günler öncesinden yaptığı kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarılarının etkisi altında bulunduğunu belirtti.

Gürler’in açıklaması şöyle:

“Yağışların bir süre daha devam etmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatılmaktadır. Olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve özellikle su baskını ihtimali olan bölgelerde dikkatli olunması gerekmektedir. Herhangi bir ihtiyaç ya da acil durumda ise Girne Kaymakamlığı’nın resmî Facebook sayfasında yer alan acil çağrı numaralarından destek talep edilebilir.”