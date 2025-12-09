Cumhurbaşkanı Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Lefkoşa, Girne, Gönyeli-Alayköy, Çatalköy-Esentepe, Dikmen, Güzelyurt belediye başkanlarımızla, Meteoroloji Dairesi Müdürümüzle, Polis Genel Müdürümüzle, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımızla ve hükumet yetkililerimizle görüştük.

Tüm ekipler dün geceden beri sahada ve insan üstü bir çaba gösteriyorlar.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor.

Öğleden sonradan başlayıp yarın sabaha kadar devam edecek güçlü yağış ihtimali var. Yetkili makamlarımız kısa süre içerisinde daha net bilgiler verecekler.

Gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı'ndan anbean takip etmeye devam edeceğiz.

Yağıştan etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, sahada emek veren tüm birimlerimize kolaylıklar dilerim.

Yurttaşlarımızdan, yetkili makamlardan yapılacak açıklamaları ve önerileri takip etmelerini ve özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde ve zamanlarda çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ederim.”