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Açıklamada, ödeme makbuzunu görünür şekilde aracında bırakmayan kişilerin ödeme yapmamış kabul edileceği de vurgulandı.

Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi, “Dijital Parkmetre” ödeme makbuzunun, sürücüler tarafından, zabıtaların görebileceği şekilde araç ön camına bırakmalarının zorunlu olduğunu kaydetti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu bölgede araç park etmek ücretli olacak.

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