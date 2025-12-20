Girne-Lefkoşa ana yolu ile İskele’de meydana gelen iki ayrı yangın olayı maddi hasara yol açtı. Her iki yangın da kısa sürede kontrol altına alınırken, polis soruşturmaları sürüyor.

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde seyir halindeki bir otobüste, motor bölümünden sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, araç şoförünün yangın söndürme cihazıyla zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda otobüsün motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamlar yanarak zarar gördü.

İskele’de ise yapımı devam eden bir site içerisinde meydana gelen yangının, üst katlarda yapılan kaynak çalışmaları sırasında kaynak makinesinden düşen kıvılcımların malzeme deposunda bulunan elektrik malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Depo içerisinde bulunan elektrik malzemeleri yanarak zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.