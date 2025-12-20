Gönyeli ve Lefkoşa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri yaya olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazalardan biri dikkatsizlik, diğeri ise alkollü araç kullanımı sonucu yaşanırken, olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Gönyeli’de, Öğretmenler Sitesi 1. Sokak üzerinde seyreden bir salon aracın yayaya çarpması sonucu 80 yaşındaki bir kadın yaralandı. Dikkatsiz şekilde güney istikametine doğru ilerleyen araç, yolun batısından doğusuna geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaralı yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da ise Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu iki araç çarpıştı. 87 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen sürücünün kullandığı araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonucu karşı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü araç kullanarak kazaya sebep olan sürücü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, her iki kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.