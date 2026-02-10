Zabıta Birimi ekipleri ile Gıda Mühendislerinin birlikte gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, 5 işletmeye sağlık karnesi eksikliği nedeniyle mevzuatta yer alan brüt asgari ücretin yarısı oranında idari para cezası uygulanırken, 1 işletmeye ise hijyen koşullarına uymaması nedeni ile mevzuatta yer alan brüt asgari ücretin tamamı kadar ceza kesilerek üretim hanesinde hijyen koşulları sağlanana kadar üretimi durduruldu.

Gazimağusa Belediyesi olarak, kent halkının sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla zabıta denetimlerini bilimsel, şeffaf ve kararlı bir anlayışla sürdürmeye devam ederken, Ramazan ayı boyunca tüm gıda işletmelerinde denetimlerin etkin şekilde devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Denetimler bilimsel kriterlerle yürütülüyor

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yürütülen gıda denetimleri, Gıda Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol çerçevesinde bilimsel kriterlere dayalı olarak sürdürülüyor. 2023 yılında imzalanan ve geçtiğimiz hafta da yinelenen iş birliği kapsamında hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin kurallar netleştirilirken, zabıta personeli teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilerek sahadaki denetim kapasitesi güçlendirildi.

Denetimlerde somut kriterler esas alınıyor

Denetimlerde işletmelerin fiziki koşulları, personel hijyeni, gıda muhafaza şartları, etiketleme kuralları ve mevzuata uygunluk esas alınıyor. Tespit edilen tüm eksiklikler resmi tutanaklarla belgelendiriliyor.

Kontrollerde özellikle, personel hijyeni ve sağlık karnelerinin güncelliği, hammaddelerin temin ve saklama koşulları, hijyenik üretim ve gıda güvenliği, havalandırma, aydınlatma, baca ve aspiratör sistemleri ile satış ve imalat alanlarının birbirinden ayrılığı titizlikle denetleniyor.

Buna ek olarak, gramaj kontrolü uygulaması da denetim kapsamına alınırken, gramaj kontrolü çerçevesinde özellikle Perşembe Pazarı ve marketlerde satışa sunulan ürünlerin beyan edilen gramajlara uygunluğu da kontrol ediliyor.

Marketler, okul kantinleri ve geçici satış alanları da denetleniyor

Denetimler, marketler, bakkallar, okul kantinleri ile festival, etkinlik ve geçici satış alanlarını da kapsıyor. Son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ya da uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünler zabıta ekipleri tarafından müsadere edilerek imha ediliyor.