Bunlar da ilginizi çekebilir

Nilden Bektaş Erhürman, Inner Wheel 222’nci Bölge Yönetim Kurulu ile görüştü

Açıklamaya göre söz konusu güzergâh, 17 Aralık Çarşamba akşamı 21.00’den 18 Aralık Perşembe sabahı 05.00’e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeniyle Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki yolun (kuzey–güney hattı) belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’ndeki yol çalışmaları nedeniyle Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki güzergâhın belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.