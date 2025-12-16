Polisten yapılan açıklama şöyle:

"16.12.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede faal durumda bırakılan elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması neticesinda yangın meydana geldi.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın neticesinde dumandan dolayı etkilenen apartman sakini 3 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavileri halen devam etmektedir. Soruşturma devam eder."