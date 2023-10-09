Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkii yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Eilin UMURZAKOVA (K-22), yönetimindeki NH 383 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana PAK (K-65), Emirkan ÖZKAN (E-10) ve Alpaslan ÖZKAN (E-5) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tatiana PAK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.