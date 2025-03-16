Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada toplam 15 gr ağırığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı.

Yapılan denetimlerde toplam 572 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 64 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

12'si süratli araç kullanmak,

6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i trafik ışıklarına riayet etmemek

2'si sigortasız araç kullanmak

21'i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

8’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.