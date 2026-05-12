Girne Trafik Şubesi ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde sürücülerin evrak, hız, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uyup uymadıkları titizlikle denetleniyor.

Özellikle son dönemlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle çalışmalarını sıklaştıran ekipler, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için gece gündüz görev yapıyor. Yapılan kontroller sırasında kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulanırken, vatandaşlara da trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Girne Trafik Şubesi’nin özverili çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdir toplarken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği belirtildi.