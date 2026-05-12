Yazılı açıklama yapan Ekinci, ekonomik krizin kameralar önünde atılan imzalarla çözülemeyeceğini belirterek, önerinin sembolik bir adım olarak kalmaması gerektiğini ifade etti.

50 milletvekilinin yaklaşık 8 bin 500 sterlin seviyesindeki maaşı üzerinden yapılacak yüzde 10’luk kesintiyle aylık yaklaşık 42 bin 500 sterlin kaynak oluşacağını kaydeden Ekinci, bunun yıllık bazda yarım milyon sterlinin üzerinde bir bütçeye ulaşacağını söyledi.

Ekinci, oluşturulacak kaynağın şeffaf ve bağımsız mekanizmalar aracılığıyla genç girişimcilere, yazılım ve teknoloji projelerine, üretim odaklı fikirlere, tarım ve inovasyon çalışmalarına aktarılabileceğini belirtti.

“İşte o zaman toplum bunun birkaç günlük manşet çalışması mı, yoksa gerçekten ülkeye katkı yaratma niyeti mi olduğunu görür” diyen Ekinci, “Gençler artık alkışa değil fırsata ihtiyaç duyuyor… Gerçekten samimiyseniz, bunu yapın” ifadelerini kullandı.