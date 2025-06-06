Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 09.50 sıralarında M.S. (E-35) ve A.H.’nin (E-58) valizlerinde yapılan kontrolde, 30 havalı tabanca gazı ile 4 bin 500 adet çelik bilye bulundu. Malzemelere emare olarak el konuldu, iki zanlı tutuklandı.