Girne Turizm Limanı’nda bulunan bir gemi içerisinde dün saat 20.00 sıralarında Ankur ANKUR (E-22), araçları gemi içerisine yerleştirdiği sırada, bir tır sürücüsüne geri geri gelmesi yönünde komut verdiği esnada, tırın gemi içerisinde park halinde bulunan başka bir tır araca çarpması neticesinde, adı edilenin sağ kolu her iki tır arasında sıkışarak kolunda kırık meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, olayda yaralanan Ankur ANKUR kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.