Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, T.A. (45) yönetimindeki park halindeki bir aracı şüpheli görmesi üzerine arama yaptı. Yapılan kontrolde, tasarrufunda tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare alındı. Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Aynı gün Cengizköy Sahili’nde Lefke Polis Karakolu ekipleri, park halindeki araçta şüpheli görülen E.Ö. (20) ve A.İ. (20) üzerinde arama yaptı. Yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, sarma sigara ve öğütücü ele geçirilerek emare alındı. Şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.