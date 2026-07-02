Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de Beşparmaklar Caddesi'nde meydana gelen kazada, S.S.H. (28) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyreden M.B. (61) idaresindeki aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sol ayağında kırık tespit edilirken, hastanede ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada, 128 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlenen H.İ.S. (32), kullandığı araçla önce S.C. (52) yönetimindeki araca, ardından savrularak A.S. (36) idaresindeki başka bir araca çarptı.

Kazada yaralanan S.C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilirken, tedavisine Güney Kıbrıs'ta devam etmek istediğini belirterek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı bildirildi. A.S. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaya neden olan H.İ.S., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, her iki kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.