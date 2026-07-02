Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Mesarya Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kırok, belediyecilikte tecrübe paylaşımı ve ortak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Mesarya Belediye Başkanı Latif de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine işaret etti. Latif, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla yerel yönetimlerin daha güçlü hale geleceğini belirtti.

Ceyhun Kırok, ziyaret kapsamında bölgede devam eden altyapı, çevre düzenlemesi ve belediye hizmetlerine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

İki belediye başkanı görüşmede, yerel yönetimler arasında kurulacak iletişim ve iş birliğinin hem hizmet kalitesini artıracağını hem de vatandaşlara sunulan hizmetlere olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede, iki belediye arasında gelecekte ortak projeler geliştirilmesi, tecrübe paylaşımının artırılması ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde mesajlar verildi.