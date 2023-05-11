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Mahkeme talebi kabul etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, servisteki diğer öğrencilerde ifade alacaklarını, otobüsün geçtiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyeceklerini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlının önceki gün Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini aktardı, mahkemede detayları paylaştı.

Girne Adli Şubede görevli Polis memuru Ali Kamalı, zanlı C.D‘in 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğa Cinsel Saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı.

Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan 60 yaşındaki C.D. bugün mahkemeye çıkarıldı.

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