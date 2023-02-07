Girne’de karşıdan karşıya geçmekte olan 46 yaşındaki Birsen Güleş’e çarparak, ölümüne neden olan zanlı E.A. mahkemeye çıkarıldı, diğer sürücü M.S.S. serbest bırakıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, 1 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden E.A. (39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen Güleş'e (46) çarpıp 26 metre savrulmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, çarpma sonucu savrulan yayanın yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden M.S.S. (31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptığını aktardı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirten Timuçin, kazanın ardından E.A.nın olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi.

Timuçin, MOBESE kameralarından zanlının kullanımındaki aracın tespit edildiğini ve akabinde aracı zanlının sürdüğüne dair de tespit yapıldıktan sonra zanlının kazadan bir buçuk saat sonra polise giderek, teslim olduğunu ifade etti.

Kazanın ardından her iki araç sürücüsünün mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Birsen Güleş’in otopsisinin yapıldığını belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Birsen Güleş’in ilk çarpma nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis çavuşu, yapılan tespit üzerine diğer sürücü M.S.S.nin serbest bırakıldığını açıkladı. Zanlının 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatının talebi üzerine duruşma yapıldı.

Duruşmanın ardından kararını veren mahkeme, meydana gelen kazanın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.