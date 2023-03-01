01.03.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde, Ebiakpo SOKOH (E-27) 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UB 352 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir binayı çevreleyen bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ebiakpo SOKOH tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

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