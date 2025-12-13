Bunlar da ilginizi çekebilir

Bahse konu şahısların tutuklandığı belirtilirken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin C.E. (E-19), A.G. (E-19) ve A.E. (E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yaptığı aramada, şahısların tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa’da dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında üç kişi tutuklandı.

