Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.03.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de sakin İzzeddin DURMUŞ (E-43) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.