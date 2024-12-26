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Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirmiştir.

Bazı yollarda işaretleme ve trafik levha çalışması yapılacak

Bazı yollarda işaretleme ve trafik levha çalışması yapılacak

25 Aralık 2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında Girne’de Zeytinlik Sokak üzerinde, Mustafa TOPÇU’nun kullandığı SH 320 plakalı araç seyir halindeyken motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının, sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıkmıştır. Araçta çıkan yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüştür. Yangın nedeniyle aracın motor bölümü, iç kısmı, ön lastikleri ve elektrik aksamları ciddi şekilde zarar görmüştür.

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