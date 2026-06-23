Polis açıklamasına göre, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, N.S. (23) yönetimindeki VK 870 plakalı araç güney istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen araç, kaldırım üzerinde yürüyen E.T.E. (22)’ye çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç, kaldırım üzerindeki taş saksı ve servi ağacına da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan yaya E.T.E., araç sürücüsü N.S. ile araçta yolcu olarak bulunan S.S. (2), ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından sürücü N.S. ile küçük yaştaki yolcu S.S. taburcu edilirken, yaya E.T.E. ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.