Girne'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü meydana gelen kazada 25 yaşındaki Uğur Kılıçsallayan ağır yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sadece hafif yük ve malzeme taşımada kullanılan bir asansöre binen Kılıçsallayan, asansörün birinci kattan bodrum katına yaklaşık 6 metre yükseklikten düşmesi sonucu sol kolu ve sol bacağı kabin ile duvar boşluğu arasında sıkıştı. Kazada ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınan Kılıçsallayan’ın tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.