Bunlar da ilginizi çekebilir

Olaylar hakkındaki polis soruşturmalı devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın motor bölümü tamamen, ön kaporta kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Girne’de saat 13.30 sıralarında meydana gelen başka bir yangın olayında, Salih Kanat Sokak üzerinde, Yeliz Seval Aydoğanlı yönetimindeki KZ 209 plakalı araçta seyir halindeyken muhtemelen aracın klima motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın araç sürücüsü tarafından söndürülürken, iki zeytin toplama makinesi yanarak zarar gördü.

Saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın aynı gün ev sahibi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, söz konusu ekmek kızartma makinesi, tost makinesi ve bir metrekare ebadında mutfak dolabı yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen çalışır durumdaki ekmek kızartma makinesinin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.