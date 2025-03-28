Polisin açıklaması şöyle:

28.03.2025 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Üniversite yolu üzerinde, Hasan ÖZÇELİK (E-14) yönetimindeki scooter ile yolun solunda kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçmeye çalışması sonucu, o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Salih YANAR (E-19) yönetimindeki SA 835 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmadan sonra yoluna devam eden SA 835 plakalı motosiklet, yolun sağında bulunan kaldırım üzerindeki elektrik direğine de çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Hasan ÖZÇELİK ile SA 835 plakalı motosiklet sürücüsü Salih YANAR, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.